Roma. Ragazze investite. Emma Genovese, la gente che sta incolpando Pietro dovrebbe vergognarsi

Agenpress – Emma Genovese, sorella di Pietro il 20enne che ha investito le due ragazze di 16 anni nell’incidente in Corso Francia a Roma nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, ha pubblicato un post su Instagram.

“Vorrei dire una cosa, non lo dico perché è mio fratello ma lo direi per chiunque, tutta la gente che sta dando la colpa a lui dovrebbe vergognarsi”, si legge su Instagram.

“Sono davvero distrutta per quelle due povere ragazze che hanno perso la vita ieri notte». E poi. “Non accusate se non sapete come sono andate le cose”.