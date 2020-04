Di Maio: “Dobbiamo pensare che la priorità oggi, è proteggere la vita”

Agenpress. Le giornate si allungano, a volte sembrano infinite, per molti diverse. Nonostante tutto la gente non si abbatte e reagisce con dignità a questa emergenza. Ma c’è un aspetto che in questi giorni bisogna considerare ancora di più: la vita umana.

La politica a volte si è persa tra le polemiche, mentre è doveroso percorrere sempre la giusta strada, quella della responsabilità. Governo, opposizioni, regioni, comuni, tutti dobbiamo agire tenendo bene a mente che la nostra priorità deve essere la vita umana. Siamo tutti accomunati dal nostro tricolore e tutti insieme dobbiamo difendere e tutelare la vita delle persone.



Questa emergenza lascerà per sempre un segno indelebile sulla nostra pelle. Ognuno di noi ha perso un parente, un amico, un conoscente. Direttamente o indirettamente abbiamo provato il dolore della sofferenza causata da questo virus.



C’è un tempo per tutto, anche per le polemiche, ma non è questo. Questo è un tempo diverso, unico, mai visto prima. E dobbiamo pensare che la priorità di questo tempo, oggi, è innanzitutto proteggere la vita. Lo dobbiamo a chi dall’inizio della crisi sta combattendo in prima linea, soprattutto negli ospedali.



Abbiamo una grossa responsabilità nei confronti degli italiani. Onoriamola, senza spettacolarizzazioni. Non servono.

E’ quanto dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.