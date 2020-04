Sicurezza sul lavoro. Fesica Confsal: “Vittime nel cuore, non abbassare la guardia”

Agenpress – “La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro è sicuramente momento utile per catalizzare ancor più l’attenzione sulle cause e le problematiche che mese dopo mese presentano il conto triste dei tanti lavoratori morti durante lo svolgimento delle loro attività lavorative: dovremmo puntare a sensibilizzare Istituzioni ed opinione pubblica quotidianamente”. E’ quanto fa sapere la Fesica Confsal.

“Basandoci sui dati impietosi dell’Inail, come sindacato da tempo siamo impegnati sul fronte delle ‘morti bianche’, prendendo in considerazione le tante denunce che arrivano dagli stessi lavoratori. Recentemente abbiamo consegnato anche una Proposta di Legge, accolta dalla politica, per migliorare le normative vigenti, ma ancora oggi è ferma all’esame della Commissione Lavoro Camera. Probabilmente quest’anno la pandemia sposta l’attenzione su come fronteggiarla badando anche alla ripresa ed alla Fase 2, ma non dimentichiamoci che il nostro Paese porta con sé il fardello di una Nazione ancora indietro con la sicurezza nei luoghi di lavoro e migliaia di vittime nel cuore. Ancora una volta, nella giornata mondiale che ci ricorda di non abbassare la guardia su questo tema, da sindacato continueremo ad impegnarci affinché le sorti dei lavoratori malcapitati possano finalmente cambiare”.