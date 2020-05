Benzina: dati Mise, prezzi calano. Unc: discesa lenta ma costante

Agenpress – I prezzi dei carburanti calano ancora. Secondo i dati del ministero dello Sviluppo Economico appena pubblicati, rispetto a settimana scorsa il prezzo dei carburanti si abbassa di meno di 2 cent al litro, 1,733 cent per la benzina, 1,991 per il gasolio per auto.

“Una discesa troppo lenta, ma comunque costante. Rispetto a settimana scorsa, su un pieno di 50 litri di carburanti si risparmia meno di 1 euro, 87 cent per la benzina e 99,55 cent per il gasolio. E’ un calo ancora insufficiente, ma rispetto a tre settimane, prima del crollo del greggio, il risparmio è di 2,4 euro, sia per la benzina che per il gasolio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ora speriamo che con la Fase 2 e la ripresa degli spostamenti per motivi lavorativi non si verifichi un’inversione del trend e che i prezzi continuino a diminuire. Un rialzo, infatti, sarebbero totalmente ingiustificato” prosegue Dona.

“Resta poi il problema irrisolto delle troppe imposte sui carburanti, pari al 71% per la benzina e al 66,8% per il gasolio” conclude Dona.

Prezzo 13/04/2020 (€/1000 litri) Prezzo 27/04/2020 (€/1000 litri) Prezzo 4/5/2020 (€/1000 litri) Differenza cent/litro dal 27/4 al 4/5 BENZINA 1.422,27 1.391,61 1.374,28 -1,733 GASOLIO 1.315,60 1.287,06 1.267,15 -1,991

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mise

Dati 4 maggio 2020

PREZZO AL CONSUMO €/1000 litri ACCISA TOTALE IMPOSTE (Iva + accise) % IMPOSTE BENZINA 1.374,28 728,4 976,22 71,0 GASOLIO 1.267,15 617,4 845,9 66,8

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mise