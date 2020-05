Presentazione “Progetto Italia” di Meritocrazia Italia

Agenpress. Venerdì alle ore 17:00 si svolgerà il Webinar per presentare il “Progetto Italia” di Meritocrazia Italia, che a soli pochi giorni dalla sua pubblicazione ha già ottenuto migliaia di riconoscimenti dalle Istituzioni ed altrettanti ringraziamenti dagli Italiani.

Si tratta di un evento di grande rilievo, che mira a diffondere la cultura della ricerca di nuovi strumenti nel mondo del Lavoro, della Sanità, dell’Impresa e della Ricerca. Diligentemente moderato dal giornalista Rai, Attilio Romita, al dibattito interverranno esperti del settore che illustreranno concrete soluzioni alle attuali problematiche che affliggono il nostro Paese, con suggerimenti su possibili strategie da adottare. L’evento terminerà con le consuete e sempre tanto attese conclusioni del Presidente Nazionale di Meritocrazia Italia, avv. Walter Mauriello: “Il Progetto Italia è il progetto di tutta l’Italia. Siamo in una situazione di disagio complessivo dove non interessano le ideologie ma le idee e le soluzioni concrete, che siano in grado di aiutare i cittadini e l’intero tessuto sociale economico e produttivo. Meritocrazia Italia cerca di evidenziare a chi governa il disagio di quanti non hanno voce, e cerca di farlo attraverso il costante rispetto del principio di verità e competenza.”

Sarà possibile seguire l’evento ” in diretta Facebook sulla pagina : “L’Italia che Merita”, e sulla piattaforma Zoom mediante registrazione attraverso l’apposito portale accessibile dalla pagina Facebook.