Agenpress. “Ancora polemiche. Sembra che in questo Paese l’occupazione principale sia diventata il gusto del pettegolezzo. Ma è incinta oppure no, e’ diventata musulmana oppure no, ma sono stati i servizi italiani o e’ solo merito dei turchi. Invece dovremmo esultare per la liberazione di una nostra connazionale.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).