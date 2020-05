Francia. Vendere la Gioconda a 50 mld per rilanciare cultura e turismo

Agenpress – Vendere la Gioconda per il rilanciare la cultura e il turismo colpiti duramente dalla pandemia. “Vendiamo la Gioconda. Cediamola per almeno 50 miliardi di euro a qualche principe arabo, o facciamone la garanzia di una nuova moneta virtuale, o mandiamola in tournée nelle Puglie per rilanciare il turismo. Un’idea iconoclasta in senso stretto ma non così strampalata, e che fa discutere da quando, qualche giorno fa, è stata lanciata sulla rivista Usbek & Rica dal fondatore della società Fabernovel specializzata in consulenze sull’innovazione digitale (molti clienti tra i quali Le Monde, i taxi parigini G7 o Canal Plus), dice Stéphane Distinguin, fondatore e CEO di FABERNOVEL, (Gruppo “full-stack” dedicato a fornire soluzioni innovative e aiutare i suoi clienti a navigare nella rivoluzione digitale).

“Penso che potrebbe essere un buon affare, da un punto di vista economico e anche culturale. A tempi straordinari, risposte inedite. La pandemia e il confinamento autorizzano una nuova audacia. Il settore è a pezzi, la famosa eccezione culturale francese rischia di crollare, gli unici ad avere i mezzi per resistere e tentare qualche reazione sono i colossi americani, come Netflix che da qualche giorno propone sulla sua piattaforma anche i film di Truffaut. Vendiamo il gioiello di famiglia. Non certo per fare cassa ma per finanziare il rilancio di un mondo della cultura che altrimenti rischia di non sopravvivere al coronavirus”