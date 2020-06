Napoli, Nappi “Da M5s Pd Iv solita ammuina, fascino delle poltrone”

Agenpress. “M5s, Pd e Iv avrebbero potuto stupirci con effetti speciali, invece è andato tutto, purtroppo, come da copione: un po’ di ammuina e amici come prima. E’ il fascino delle poltrone.

Pur di rimanere tutti insieme sul ponte di comando, in consiglio comunale a Napoli fingono di non volere cedere ai giochi di palazzo ma intanto salvano il primo cittadino da una sfiducia annunciata. Non si può andare avanti a penultimatum e giravolte mentre Napoli affonda. L’ora delle prese in giro è finita”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente del Movimento civico Il Nostro Posto.