Agenpress. In un’intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa” il premier Giuseppe Conte ha affermato che sarà presentato a settembre il Recovery Plan nazionale per la ripresa dell’economia.

Dobbiamo metterci subito all’opera e dopo il confronto con le parti sociali, tornerò a proporre un incontro con le opposizioni”.

Sull’indagine di Bergamo per la mancata istituzione delle zone rosse, per cui sarà sentito dai pm – ha dichiarato – :”Ho agito in scienza e coscienza”.