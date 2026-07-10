Unione Naz. Consumatori: industria, primi contraccolpi per la guerra in Iran

AgenPress. “Primi contraccolpi sulla produzione industriale per via della guerra in Iran” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato Istat sulla produzione industriale.
“Dopo 3 mesi di rialzi congiunturali, a maggio frena la produzione, anche se lievemente. Un campanello d’allarme, preoccupante soprattutto per quanto riguarda i beni di consumo, unica voce a registrare un andamento negativo sia su base mensile che annua, sia nella media degli ultimi 3 mesi” prosegue Dona.
In particolare, i beni durevoli precipitano: -2,5% su aprile 2026, -5,2% sul trimestre dicembre 2025-febbraio 2026, -9,9% su maggio 2025. Peggio di così non si può. Un andamento che certo dipende anche dalla crisi in Medio Oriente e dal conseguente rallentamento delle prospettive di crescita” conclude Dona.