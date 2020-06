Ue. Carfagna, Conte invoca dialogo a babbo morto

Agenpress – “Il presidente Conte sbatte ancora una volta la porta in faccia alle opposizioni. Come può sostenere che il Parlamento si esprimerà sul piano di aiuti Ue solo quando la proposta del Consiglio europeo sarà definitiva? Di cosa potremo parlare quando sarà già tutto deciso? Insomma, il premier invoca il dialogo, ma solo a babbo morto”. Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“La passerella di oggi dimostra ancora una volta che il presidente del Consiglio ignora che il Parlamento ha il diritto e il dovere di esprimere l’indirizzo politico al quale il governo si uniforma nel rappresentare l’Italia all’estero”, prosegue la presidente di ‘Voce libera’. “Continuare a impedire questa importante funzione delle Camere, con informative fini a se stesse, mina l’equilibrio tra governo e Parlamento e indebolisce la posizione del nostro Paese ai tavoli europei”.

“Abbiamo votato responsabilmente a favore dello scostamento di bilancio, senza essere minimamente coinvolti nella gestione di quei soldi che, ricordiamo, dovranno essere ripagati dai nostri figli. Il governo non si aspetti ulteriori concessioni gratuite da parte dell’opposizione: cambi atteggiamento con azioni concrete, non con vuoti appelli al dialogo”, conclude Carfagna.