Oms. Nigeria e Camerun hanno sconfitto la poliomielite

Agenpress – L”Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato che Nigeria e Camerun sono Paesi ormai liberi dalla poliomielite, malattia invalidante che di solito colpisce i bambini sotto i cinque anni.

L’Afghanistan e il Pakistan sono ora le uniche nazioni con casi di poliomielite. L’Oms dovrebbe presentare ufficialmente alla Nigeria un certificato con cui si afferma l’Africa libera dalla polio. Faisal Shuaib, a capo della principale agenzia per l’assistenza sanitaria in Nigeria, ha descritto il risultato come un “momento di orgoglio per noi e per tutti i nigeriani”.

Malachie Manaouda, ministro della Sanità del Camerun, ha annunciato che anche questo Paese ha avuto la certificazione di essere ormai libero dalla poliomielite. Gli esperti sanitari del Paese hanno accolto con favore quest’evoluzione, ma hanno sollecitato cautela.

Affinché un Paese sia dichiarato libero dalla polio, deve garantire un’elevata copertura immunitaria e dimostrare che non vi sono state trasmissioni per almeno tre anni consecutivi. Si dovrebbe inoltre mantenere un sistema di sorveglianza e di capacità di intervento sui focolai.