Alitalia, Silvestroni (FDI): Governo non ascolta e non vuole discutere

AgenPress. “Su Alitalia ancora una volta Il Governo non ascolta e non vuole discutere. L’improvvisazione con cui si sono venduti biglietti che dovranno essere rimborsati non è solo un danno economico per la società e una beffa per i viaggiatori ma soprattutto un danno di immagine.

Sono mesi che la nostra prima preoccupazione è il mantenimento dei livelli occupazionali sostanziata da un vero piano aziendale. Alla vigilia della nomina di un nuovo AD e del varo della Newco, dal Governo nessuna risposta, neanche adesso che Alitalia è stata aiutata con tre miliardi di euro dei cittadini italiani nell’ennesima “impresa” di rilancio dopo quelli falliti negli ultimi trenta anni.”

Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.