AgenPress. La maratona di New York è stata cancellata a causa del coronavirus. Michael Capiraso, a capo degli organizzatori di New York Road Runners, ha parlato di una cancellazione “incredibilmente deludente, ma era chiaramente la rotta da seguire in prospettiva salute e sicurezza”.

Quest’anno sarebbe stata la sua cinquantesima edizione. La manifestazione attrae ogni anno circa 50.000 corridori, 10.000 volontari e un milione di fan lungo le strade della Grande Mela.