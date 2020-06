DAP: Petralia e Tartaglia incontrano delegazione Sappe

AgenPress. “Le vostre rimostranze, rappresentate serenamente, costituiscono un ulteriore stimolo rispetto alle priorità sulle quali abbiamo già programmato di intervenire. E sarà utile affrontarle, ciascuno nel suo ruolo, in maniera collaborativa”.

Così il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia, a una delegazione di rappresentanti del SAPPE che ha ricevuto, insieme al suo vice Roberto Tartaglia, questa mattina presso la sede del DAP.

“Il Dipartimento è il Ministero – ha sottolineato Petralia – e il Ministero si sta facendo in quattro per far funzionare al meglio questa Amministrazione in tutte le sue componenti”. I vertici del DAP hanno ricordato l’impegno messo in campo in un mese e mezzo di lavoro per mettere mano ai dossier più importanti: contatti ai livelli più alti con tutte le Istituzioni, un modello custodiale da ricalibrare e ridefinire, interventi su concorsi e scorrimenti di graduatorie.

“Fin dall’insediamento – ha ricordato Tartaglia – ci siamo mossi lungo due direttrici ben precise: la vicinanza al Corpo di Polizia Penitenziaria, che svolge uno dei lavori più difficili in un contesto fra i più difficili e nel rispetto delle regole; e il ridimensionamento di alcune criticità: fra queste, certamente le aggressioni e le conseguenze per i detenuti che aggrediscono; gli organici, lo smaltimento dell’arretrato delle commissioni di avanzamento e un gruppo di lavoro specifico per contrastare l’ingresso di telefoni negli istituti”.