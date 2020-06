Lufthansa: ok Ue ricapitalizzazione da 6 mld. Accordo con sindacato per 500 mln di risparmi

Agenpress – Lufthansa e il sindacato tedesco dell’equipaggio di cabina Ufo hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo che comporterebbe risparmi da 500 milioni di euro per la compagnia aerea, colpita dalla crisi coronavirus.

L’accordo include congelamenti salariali, riduzione delle ore di volo, pacchetti di prepensionamento e congedi non retribuiti per gli assistenti di volo della Lufthansa. “Vogliamo evitare licenziamenti forzati”, ha dichiarato Michael Niggemann, capo delle risorse umane di Lufthansa, aggiungendo che l’accordo “ha inviato un segnale importante” alla vigilia del voto degli azionisti su un piano di salvataggio da nove miliardi di euro per la compagnia aerea.

La Commissione europea ha approvato il piano tedesco con il quale lo Stato contribuisce con 6 miliardi di euro alla ricapitalizzazione di Deutsche Lufthansa (Dlh), società madre di Lufthansa Group. La ricapitalizzazione è parte di un ampio pacchetto di sostegno che include una garanzia pubblica su 3 miliardi di prestiti che la Germania prevede di concedere a Dlh come aiuto singolo.

Il contributo di 6 miliardi e la garanzia di 3 miliardi sul prestito “è un sostanziale contributo che aiuterà Lufthansa a fronteggiare la crisi che ha colpito il settore aereo in misura particolarmente dura, ma tale aiuto viene fornito con misure che garantiscono che lo Stato sia sufficientemente remunerato e per limitare le distorsioni della concorrenza. In particolare, Lufthansa si è impegnata a rendere disponibili slot e risorse aggiuntive nei suoi hub di Francoforte e Monaco, dove la compagnia ha un notevole potere di mercato. Ciò offre ai vettori concorrenti la possibilità di accedere a tali mercati, garantendo prezzi equi e una scelta più ampia per i consumatori europei”, ha indicato la responsabile della concorrenza europea Margrethe Vestager.