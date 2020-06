Lufthansa. Ryanair ricorre alla giustizia europea contro aiuti Ue per 6mld di salvataggio

Agenpress – “Finora, abbiamo fatto appello contro tutte le decisioni della Commissione che approvano gli aiuti dei governi alle compagnie aeree e lo stesso vale per il via libera di oggi a Lufthansa “, ha detto il direttore legale di Ryanair, Juliusz Komorek annunciando che farà ricorso alla giustizia europea per il via libera di Bruxelles al piano di salvataggio di Lufthansa da parte del governo tedesco, ritenendolo anticoncorrenziale.

Ryanair si riferisce al via libera della Ue ai 6 miliardi di misure tedesche per ricapitalizzare Lufthansa. “La Germania contribuirà con 6 miliardi di euro alla ricapitalizzazione di Lufthansa, insieme a una garanzia statale di 3 miliardi di euro su un prestito. Questa consistente quantità di aiuti aiuterà Lufthansa a superare l’attuale crisi del coronavirus che ha colpito particolarmente duramente il settore delle compagnie aeree. Ma viene fornito con condizioni allegate, anche per garantire che lo Stato sia sufficientemente remunerato oltre a misure per limitare le distorsioni della concorrenza”, ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.

Ryanair, inoltre, accusa Lufthansa di fare cartello in Italia e ha fatto ricorso alla Commissione Europea affinché apra un’inchiesta sulla vicenda. Juliusz Komorek, secondo quanto riferisce Bloomberg, ha detto che Lufthansa con le sue controllate Austrian Airlines e Air Dolomiti, insieme ad altre tre compagnie, “potrebbe aver avviato delle trattative per fissare livelli minimi di prezzo” sui servizi in Italia.