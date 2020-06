Portas (Leader dei Moderati): “I fondi ci sono ma siamo ancora fermi con le quattro frecce”

AgenPress. “Non capisco per quale motivo, nonostante i fondi ci siano, continuiamo a stare fermi con le quattro frecce. Cantieri e opere pubbliche bloccati, bisogna far partire il piano shock in un modo o nell’altro.

La nostra economia ne risente ogni giorno di più, se non ingraniamo la quinta ed iniziamo a correre, questa emergenza ci lascerà cicatrici irreversibili. Il tempo delle dirette facebook è terminato dal un bel po’! Di parole ne sono state dette fin troppe, ora bisogna agire.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).