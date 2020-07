Dl Rilancio, superbonus al 110% anche per le seconde case. Chi ha patologie può fare smart working

Agenpress – Dopo numerosi rinvii, la commissione Bilancio della Camera ha terminato le votazioni sugli emendamenti al dl Rilancio e ha dato il via libera al mandato al relatore a riferire in Aula. L’approdo davanti all’Assemblea è calendarizzato per lunedì mattina alle ore 10. Il governo ha già annunciato che porrà la fiducia sul testo con le modifiche approvate dalla commissione e punta a incassare l’ok definitivo in Senato per metà mese. Il decreto, pena la decadenza, deve essere convertito in legge entro il 18 luglio.

Via libera all’estensione del superbonus al 110% alle secondo case unifamiliari, come le villette a schiera, al terzo settore e alle associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli spogliatoi. Lo prevede una riformulazione che assorbe vari emendamenti al dl rilancio, anche delle opposizioni, approvata in commissione Bilancio della Camera. Restano escluse le abitazioni più lussuose, le ville e i castelli.

La proposta di modifica estende la detrazione del 110% prevista per gli interventi antisismici e di miglioramento energetico anche alle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Il superbonus viene inoltre esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare. Si potrà beneficiare della detrazione solo per interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle stesse detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

A seguito dell’approvazione di un emendamento da parte della commissione Bilancio, è esteso dal 31 luglio al 31 agosto il periodo (che parte dal 5 marzo) per il quale i genitori di bambini fino a 12 anni che siano dipendenti di ditte private possono chiedere un congedo fino a 30 giorni (a testa) al 50% della retribuzione.