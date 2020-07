Cozzolino (PD): Europa, riaprire discussione sul Recovery Fund sarebbe un suicidio politico

AgenPress. “Se riaprissimo oggi i termini e la discussione sul Recovery Fund sarebbe un suicidio politico per l’Europa.

Lo afferma dal suo profilo Facebook Andrea Cozzolino, europarlamentare del PD.

“Rimettere in discussione l’impianto presentato da Ursula von der Leyen a fine maggio, vorrebbe dire che non si ha la percezione di cosa sta capitando all’economia reale dei nostri Paesi. Sarebbe un grave errore ridurre le aspettative, la situazione economica è drammatica, a tal punto che le sforzo potrebbe non essere sufficiente.“

“Figuratevi – conclude Cozzolino – se, in queste condizioni, è possibile immaginare un arretramento. Si lavori per velocizzare approvazione e procedure per rendere operative le risorse. Solo così l’Europa potrà rispondere alle esigenze dei suoi cittadini e delle sue imprese.”