Ue, Da Re (Lega), bene più risorse per garantire lavoro a giovani Neet fino a 25 anni

AgenPress. “Sono molto soddisfatto che, anche grazie al voto favore della Lega, si sia potuto aumentare lo stanziamento specifico per l’YEI per il 2020 di 28.333.334 euro, portando l’importo totale a 145 milioni di euro.

L’iniziativa fa parte della Garanzia per i Giovani, un progetto attraverso il quale gli Stati membri mettono in atto misure per garantire che ai giovani fino a 25 anni venga offerto un lavoro, un apprendistato o un tirocinio entro quattro mesi dall’uscita dal sistema scolastico o dalla perdita del posto di lavoro.

La Lega ha accolto favorevolmente la modifica del regolamento e quindi l’aumento dello stanziamento, che va ad offrire ai nostri giovani occupazione, per contrastare il fenomeno dei Neet, ragazze e ragazzi non impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione”.

Lo dichiara l’eurodeputato della Lega Gianantonio Da Re.