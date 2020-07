Autostrade, Silvestroni (FDI): “Accordo in continuità con quello che sta facendo il governo Conte, un governo delle banane”

AgenPress. Marco Silvestroni, deputato di FDI, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“E’ in continuità con quello che sta facendo il governo Conte, un governo di proclami e annunci –ha affermato Silvestroni-. Noi siamo una nazione delle banane grazie al governo Conte che è un governo delle banane. Qui la novità è solo l’utilizzo dei soldi di Cdp, cioè quelli degli italiani.

Come avviene nei Paesi dell’America Latina, immettono soldi pubblici per sanare errori fatti dai privati. Invece andava revocata la concessione e rifatto il bando, dove potevano anche partecipare i Benetton. Dire che non si poteva revocare la concessione è solo una scusa.

Questi contratti di concessione che risalgono agli anni ’90 sono delle truffe. M5S e PD fanno finta di litigare, è un teatrino, poi trovano sempre l’accordo come facevano i politici della Prima Repubblica”.