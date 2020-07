Roma. Cadono da 20 metri, muoiono due operai in un cantiere, avevano 29 e 53 anni

AgenPress – Non sono ancora da chiarire la dinamica dell’incidente della morte dei due operai italiani di 29 e 53 anni.

Sono in corso accertamenti dalle polizia. Da una primissima ricostruzione, sembra che stessero tagliando una trave quando sono caduti da un’altezza di oltre 20 metri e non tre metri come ipotizzato in un primo momento.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel cantiere edile per la messa in sicurezza della trave sospesa a circa 20 metri di altezza. A quanto riferito dai pompieri, si attende l’arrivo del magistrato di turno per l’avvio delle “complesse operazioni di messa in sicurezza dell’area”.