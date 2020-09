AgenPress. Il leader della Lega Matteo Salvini invitato al Forum Ambrosetti a Cernobbio ha dichiarato:

“Questo Paese rischia di morire di non decisione. Non puoi avere al governo uno che dice sì e uno che dice no. Mi auguro che l’Italia torni a decidere. Il Paese scelga qualcuno che si prende la responsabilità di scegliere“.

“Auspico che questo governo non arrivi fino in fondo“.