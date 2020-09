Willy. Legale di Francesco Belleggia, uno degli arrestati: “è distrutto per quanto accaduto”

AgenPress – “Sono disperato”, ha detto Francesco Belleggia, uno dei quattro arresti per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di un pestaggio a Colleferro, parlando con il suo avvocato Vito Perugini, che lo ha incontrato brevemente oggi in carcere. “Tornerò a parlare con il mio assistito domani perché oggi non era nelle condizioni di affrontare un colloquio. E’ distrutto per quanto accaduto”.

In realtà, secondo le testimonianze i quattro assassini erano conosciuti da tutti per la loro violenza. A dirlo un amico di Willy. “Non si può morire a 21 anni così. Li conoscevano tutti qui quei due fratelli. Da due anni litigano e picchiano con le stesse modalità, sono stati autori di altri pestaggi”, dice Alessandro. “Con uno di loro ho litigato pochi mesi fa perché dava fastidio a un mio amico. La rabbia è che non è la prima volta che fanno così. Si poteva evitare”.