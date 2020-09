Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Diplomazia italiana più incisiva su pescatori sequestrati”

AgenPress. “Diciotto pescatori siciliani sono in stato di fermo, sequestrati da militari libici a largo di Bengasi durante una battuta di pesca al gambero rosso. Si tratta degli equipaggi delle imbarcazioni Antartide e Medinea. Chiedo al governo e al Ministro degli Esteri maggior interessamento e forza.

La diplomazia italiana sembra assente ed occupata su altri temi. Diciotto famiglie aspettano con ansia la liberazione dei propri cari, da effettuare in modo incondizionato ,senza cedere al ricatto di liberazione di scafisti o soggetti detenuti in Italia per gravi reati”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò