M5S. Valeria De Lorenzo. “I parlamentari sono soggetti agli sbalzi d’umore di Davide Casaleggio”

AgenPress – “Gogna mediatica a orologeria, qualcuno dovrà scusarsi! In 72 ore, su TiRendiconto cambiano per ben tre volte i criteri per individuare i morosi elencati sulla schermata di accesso al sito.

Quello che sta succedendo negli ultimi giorni è intollerabile. È ormai chiaro che i parlamentari sono soggetti agli sbalzi d’umore di Davide Casaleggio che, unico ad avere i dati di tutti gli iscritti al Movimento, i loro indirizzi mail, li utilizza per mettere alla gogna chi ricopre incarichi istituzionali tenendo fede al patto con gli elettori che prevede, tra le altre cose, la restituzione allo Stato, e non la donazione a soggetti privati, di una parte dello stipendio percepito”.

“TiRendiconto è diventato il mezzo attraverso il quale ‘mobbizzare’ chi pur essendo in regola con le restituzioni al microcredito e il versamento di 300 euro a Casaleggio per la piattaforma Rousseau, ha deciso di non sposare il pensiero comune e dichiararsi apertamente e liberamente promotore del No al referendum.