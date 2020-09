Mes. Crimi, non va utilizzato, è inadeguato. Nessun rimpasto o stop governo

AgenPress – “Il Mes è uno strumento inadeguato e non va utilizzato, e ribadisco questa posizione. Ed è grazie a questa posizione che Conte è potuto andare in Ue a ottenere molto, molto di più, come quasi 100 miliardi a fondo perduto”.

Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi a Skytg24. “Ieri Gentiloni ha dichiarato che nessuno Stato Ue ha richiesto il Mes. Dobbiamo essere i primi ad alzare la mano per dire al mondo “siamo messi così male?. Qualcuno deve convincerci della bontà del Mes e della non esistenza di condizionalità”.

Cosa succede al governo? “Non si può ad ogni elezioni locale o amministrativa fare il tagliando al governo. Noi andiamo avanti, considerando questo governo il migliore possibile. Qualunque stop & go può essere rischioso per il Paese in vista dei progetti del Recovery Fund. Il rimpasto? Non ci mai stato proposto né noi lo abbiamo mai fatto”.