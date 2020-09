Aperti i seggi. Oltre 46miln di italiani al voto per elezioni e referendum

AgenPress – I seggi per le consultazioni elettorali e il referendum si sono aperti alle 7 in tutta Italia. Per le Suppletive del Senato gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna e 326.475 per il Veneto. Le elezioni regionali (in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) interesseranno 18.471.692 elettori. Le Amministrative si svolgeranno, invece, in 957 comuni.

Somma dei 46 milioni 445 mila 806 residenti nel territorio nazionale, divisi in 61.662 sezioni sparse in tutto il paese e degli italiani all’estero, 4 milioni 537 mila 308, che votano per corrispondenza. Persone chiamate a dire sì o no alla riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari italiani approvata secondo le procedure dell’articolo 138 della Carta.

La modifica riduce l’attuale numero dei parlamentari da 945 a 600: 400 deputati (oggi sono 630) e 200 senatori (al momento sono 315). Restano i senatori a vita di nomina del presidente della Repubblica nel numero massimo di 5, più gli ex capi dello Stato. Prevista anche una diminuzione dei parlamentari all’estero: i deputati scendono da 12 a 8, i senatori da 6 a 4. Questo tipo di referendum non richiede quorum e quindi vincerà l’opzione che raccoglierà più consensi indipendentemente da quanti si recheranno ai seggi.