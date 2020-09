M5S. Toninelli, ci aspettavamo il 20%, preso il 10, il resto ha fatto vincere centrosinistra

AgenPress – “Quel 20% che ci aspettavamo, è diventato il 10% e quel 10% che ci manca ha fatto vincere Emiliano, Giani e così via”.

E’ quanto dice sulle Regionali dal Movimento 5 Stelle di Danilo Toninelli, senatore del M5S ed ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Ce l’abbiamo messa tutta le regionali sono presidenziali, chi prende un voto in più ha vinto e quindi tantissimi elettori nostri pur di evitare che andasse su quello che per loro era il peggiore, ovviamente in questo caso il candidato di Salvini, hanno votato quello che aveva più possibilità di batterlo. E noi non potevamo farlo perché non abbiamo clientele sui territori, non abbiamo strutture di potere che hanno in mano purtroppo altre forze politiche”.