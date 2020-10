Alexei Navalny: “regime di Putin ha davvero perso la testa. Ue vieti ingresso nei Paesi Ue a oligarchi e alti funzionari

AgenPress – “Abbiamo imparato che il regime di Vladimir Putin ha perso la testa. L’Ue vieti l’ingresso in Europa e congeli le proprietà nei Paesi Ue “agli oligarchi e agli alti funzionari” russi vicini al Cremlino “che traggono vantaggio dal regime. Si appropriano indebitamente di denaro, rubano miliardi, e nel fine settimana volano a Berlino e a Londra, acquistano appartamenti costosi e siedono nei caffè”,.

Lo dice Alexei Navalny in una intervista pubblicata oggi dalla Bild, nella quale ribadisce l’intenzione di tornare in Russia, per andare avanti nella sua missione. I russi meritano “una vita normale” e lui vuole “proteggere” il suo Paese opponendosi a Putin. “Nessuno sarebbe così deluso da me come mia moglie se uscissi dalla politica”, aggiunge quando gli si chiede se abbia mai parlato con la consorte di dedicarsi ad altro, dopo l’avvelenamento.

Del novichok afferma, “è pazzesco che io sta stato avvelenato con una sostanza chimica militare. Non lo avrei mai creduto in vita mia. Se non ci fossero i risultati dei laboratori speciali dell’esercito tedesco, della Svezia e della Francia non ci crederei”.