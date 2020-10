Nigeria. Serial killer donne condannato a morte per impiccagione

Agenpress – I pubblici ministeri affermano che Gracious David-West, 40 anni, ha strangolato le sue vittime in camere d’albergo in tutta la Nigeria tra luglio e settembre 2019, per questo è stato condannato a morte e sarà impiccato per aver ucciso nove donne. Lo riporta Bbc Africa, specificando che la sentenza è stata emessa dal tribunale di Port Harcourt, a sud del Paese.

Le autorità riportano che lo schema seguito indica un omicida seriale: prima ha rapporti sessuali con le sue vittime e poi le lega braccia e piedi con le lenzuola, usate anche per strangolarle. Diverse donne uccise erano prostitute.

L’accusa ha affermato che il ragazzo ha strangolato le sue vittime in camere d’albergo tra luglio e settembre 2019. La pena di morte non è comunemente eseguita in Nigeria e le ultime tre esecuzioni risalgono al 2016. Una delle donne è sopravvissuta, ma non ha testimoniato durante il processo. Le autorità affermano che la sua ubicazione è sconosciuta e le è stato detto di non lasciare lo Stato.

Il giudice ha dichiarato che l’imputato in questo caso è colpevole di tentato omicidio. La polizia dice che l’assassino ha anche confessato l’omicidio di altre sei donne, ma non è stato possibile accusarlo ulteriormente per mancanza di prove.

All’inizio del caso e non rappresentato da un avvocato, David-West si era dichiarato colpevole degli omicidi ma il giudice ha chiesto un processo a causa della “gravità del crimine”.