Canada. Uomo vestito con abiti medievali uccide due persone a colpi di spada, ne ferisce 5

AgenPress – Un uomo vestito in abiti medievali ha ucciso a colpi di spada due persone a Quebec City, nella Piazza del Parlamento, ferendone altre cinque. Lo ha riferito la polizia, spiegando che l’assalitore, un 20enne, è già stato arrestato. Ancora non è chiaro il motivo delle aggressioni, ma la polizia ha comunque chiesto ai residenti dell’area di restare in casa. Il giovane, che ha colpito nella notte di Halloween, è stato arrestato intorno all’una di notte al porto e portato in ospedale, apparentemente in ipotermia.

La polizia ha chiesto alla popolazione di rimanere in casa dopo che un uomo “vestito con abiti medievali” ha assalito “molte persone” con una spada intorno alla piazza del Parlamento, nel centro storico della città di Quebec. L’aggressore, ventenne, è stato arrestato intorno all’una di notte al porto e portato in ospedale. Secondo quanto riferito da Radio Canada l’uomo indossava “abiti da samurai”. La polizia ha precisato che gli attacchi sono avvenuti durante la serata di Halloween. Ancora non si conosce il possibile motivo degli attacchi. Non si esclude la pista terroristica, ma non ci sono al momento conferme da parte delle autorità di un eventuale collegamento con gli attentati terroristici degli ultimi giorni in Francia.