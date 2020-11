Usa 2020. Pennsylvania. Donald Trump vince il sondaggio dei biscotti Lochel’s Bakery

AgenPress – Un panificio della Pennsylvania che ha predetto con successo i risultati delle ultime tre tornate elettorali anche quest’anno ha preparato i biscotti che rappresentano il team dell’attuale presidente (rossi, come il colore dei repubblicani), e del rivale Joe Biden (blu, colore dei democratici). La Lochel’s Bakery di Hatboro, cittadina della contea di Montgomery, a nord di Philadelphia, ha rivelato che sono stati venduti circa 28.000 biscotti ‘Trump 2020’, e 5.000 ‘Biden 2020’.

La proprietaria Kathleen Lochel ha spiegato che i suoi pronostici hanno azzeccato il risultato delle presidenziali del 2008, 2012 e 2016. “Abbiamo in programma di fare il conteggio finale stasera, ma in questo momento, Trump è saldamente in testa”, ha precisato. Quattro anni fa, il panificio aveva predetto la vittoria di Trump, anche se la Montgomery County è stata appannaggio dem per quanto riguarda i voti reali, con Hillary Clinton che ha ottenuto il 58.38%.