L’opinione di Roberto Napoletano. Non sappiamo neanche copiare. In Germania comprate terapia intensive, assunti medici e il 75% del fatturato sui conti correnti delle imprese

Anche in Italia lo Stato dovrebbe dimostrare di esistere cambiando gli uomini che hanno fino a oggi inceppato la macchina esecutiva nella sanità e mettere in riga i Capetti delle Regioni. A chi ci governa manca la visione che se io ti risarcisco oggi avrò domani la mia economia e che salvare un’impresa significa salvare il lavoro per sempre e fare nascere altre imprese. La finanza pubblica italiana non è quella tedesca, ma un risarcimento automatico del 50% calcolato sul fatturato dell’anno precedente è il minimo vitale per tenere in piedi pezzi enormi della nostra economia e preservare le possibilità di crescita futura. Altrimenti dovrai dare anche a loro, a ognuno dei titolari delle partite Iva, un sostegno al reddito di mille e passa euro al mese a vita e chi li dà al governo italiano a vita tutti questi soldi?

AgenPress – Che cosa vuol dire essere la Germania della cancelliera Merkel nei giorni della Pandemia? Vuol dire che mentre i tedeschi vanno in vacanza, si muovono in modo più o meno accorto, e i Capi dei länder fanno le bizze, lo Stato compra e mette in opera 12 mila terapie intensive nuove di zecca facendo salire il totale da 28 a 40 mila di cui 30mila con respiratore su una base complessiva di 500 mila posti letto.

Vuol dire che sono 6mila tra medici, infermieri, tracciatori assunti anche dall’estero per elevare il totale del personale medico impiegato. Vuol dire che ogni azienda sotto i cinquanta dipendenti riceve in tempo reale sul conto corrente della società un risarcimento pari al 75% del fatturato dello stesso periodo dell’anno precedente.

Sì, avete capito bene: il 75%. Sopra i 50 dipendenti cambiano le percentuali ma non la prontezza degli interventi. Messi insieme parliamo di qualcosa che vale 353 miliardi di sostegni finanziari e 800 miliardi di garanzie sui prestiti. Sì, avete capito bene: questi sono gli ammontari in gioco. Vuol dire che lo Stato tedesco fa egregiamente il suo dovere per salvare vite umane, imprese e posti di lavoro. Vuol dire avere una visione di lungo termine e un progetto strategico per il proprio Paese. Perché l’economia va preservata e la sanità rafforzata a tempi di record.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/gli-editoriali/economia/2020/11/15/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-non-sappiamo-neanche-copiare/