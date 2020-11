Unione Naz. Consumatori: condannata Intesa Sanpaolo su Banca Nuova

AgenPress. Vittoria dell’Unione Nazionale Consumatori a tutela dei risparmiatori. Una sentenza del Tribunale di Palermo condanna Intesa Sanpaolo, quale banca incorporante Banca Nuova, a risarcire integralmente due coniugi ai quali quest’ultima aveva venduto 150.000 euro di azioni emesse dalla Banca Popolare di Vicenza, accogliendo in pieno la domanda sul presupposto che ai risparmiatori non sono state rese le informazioni dovute sulle reali caratteristiche delle azioni. Insomma, i consumatori non erano stati messi in grado di adottare una scelta di investimento consapevole.

“Centocinquantamila euro di risparmi traditi tornano ai legittimi proprietari” afferma l’avv. dell’Unione Nazionale Consumatori, Valentina Greco, che ha seguito la causa.

“Abbiamo ottenuto una vittoria su tutta la linea. La soddisfazione è ancora più grande se si pensa che quelli erano gli unici risparmi dei due coniugi sui quali contare in un periodo così difficile” conclude Greco.