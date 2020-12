Zingaretti: “Vogliamo che la parità di genere diventi un obiettivo centrale del Recovery Fund”

AgenPress . Il 9 dicembre di 43 anni fa il Parlamento italiano approvava la legge 903, che vieta qualsiasi forma di discriminazione tra donne e uomini per l’accesso al lavoro.

A guidare il dicastero del lavoro era Tina Anselmi, prima donna ministro in Italia.

La parità tra donne e uomini è resa possibile da provvedimenti come la legge Anselmi. Il cammino, però, è ancora lungo. Ecco perché proponiamo un Piano nazionale di misure per il sostegno del lavoro femminile, un Fondo permanente per l’imprenditoria femminile, il contrasto delle differenze di genere nelle retribuzioni e nelle carriere, la riforma del congedo di paternità e un Piano “Nidi”.