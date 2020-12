Covid. Visone nello Utah risultato positivo, primo caso animale selvatico

AgenPress – Un visone nello Utah è risultato positivo al coronavirus, ed è il primo caso conosciuto in un animale selvatico libero. Lo ha annunciato il dipartimento per l’Agricoltura americano. L’agenzia ha informato l’Organizzazione mondiale per la salute degli animali, precisando come tuttavia “al momento non ci sono prove che il covid stia circolando nelle popolazioni selvatiche intorno agli allevamenti di visoni infetti”.

Il mese scorso, un allevamento di visoni dell’Oregon è stato messo in quarantena dopo che è stata scoperto un focolaio di covid tra animali e dipendenti. Ma sono stati rilevati casi di coronavirus anche in allevamenti in Michigan e Wisconsin, e all’estero, ad esempio nei Paesi Bassi, in Svezia, Italia e Spagna. Il caso dello Utah è stato scoperto proprio mentre l’Animal and Plant Health Inspection Service stava testando gli animali che vivevano intorno alle fattorie di visoni infetti nello stato.