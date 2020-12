Santanchè (FDI): Da centrodestra proposte concrete, maggioranza cerca escamotage per mantenersi le poltrone

AgenPress. “Come sempre la Maggioranza passa le proprie giornate a trovare un escamotage per salvare le tanto amate poltrone, dal quale non vogliono proprio staccarsi.

Noi insieme a tutto il centro destra, cerchiamo di lavorare per il bene del Paese, facendo proposte concrete per uscire da questa crisi, perchè non c’è nulla che vada bene, il primis la bozza del Recovery Plan che non è nient’altro che una brochure senza idee e progetti concreti e, come se non bastasse la famiglia totalmente ignorata. C’è tanto, troppo da rivedere, ma il Governo sembra interessato ad altro.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè, Fratelli d’Italia.