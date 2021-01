Coronavirus: 58 contagiati dopo una festa privata in un locale di Nicosia, in provincia di Enna

AgenPress. Una festa privata in un locale di Nicosia, in provincia di Enna, avrebbe provocato un focolaio Covid tra i partecipanti che provenivano da Capizzi, un paese vicino di quasi tremila abitanti sui Nebrodi, nel Messinese

Dalle prime ricostruzioni che sono state fatte il contagio di Covid-19 si sarebbe poi esteso ad altre persone. I dati indicano che sono 58 sono le persone risultate positive al Covid. Ma altre 25 sono in attesa dei risultati del test.

“L’ho sempre detto, alcuni parlavano di terrorismo, altro di procurato allarme ed invece no. Abbiamo visto come è finita. A Capizzi c’erano pochi contagi ed invece ecco come è finita. L’osservazione della situazione epidemiologica in paese mi preoccupava e l’ho sempre detto“.

E’ quanto dichiara il sindaco di Capizzi, Leonardo Principato Trosso, in un messaggio su Fb.