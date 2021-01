Massimo Cacciari “Il PD è spaventato dalla lista “M5S per Giuseppe Conte Presidente”

AgenPress. “Si stanno tutti riposizionando, in vista della fine dell’epidemia. Finché c’è l’epidemia, sono tutti bloccati, sotto l’ombrello del Covid 19, devono stare per forza fermi.

Quando il Covid sarà sconfitto, inizierà la fase più drammatica, ovviamente dal punto di vista sociale, economico e occupazionale e solo allora si scoprirà che il Governo non sta più in piedi e si apriranno nuovi scenari. Per ora, ci si limita a una guerra di logoramento, a posizionarsi e riposizionarsi. Predispongono le loro armatine, in vista dello showdown politico.

Nessun bluff, sta predisponendo le proprie truppe, sta preparandosi alla fase propriamente politica, che seguirà la fine della pandemia, o, quantomeno, il suo drastico ridimensionamento, grazie al vaccino.

Quello che sta facendo Renzi, lo stanno, magari in modo meno evidente, facendo tutti. Tutti si collocano o ricollocano, in vista della resa dei conti. Anche il Pd, anche i Cinquestelle.

Conte e i pentastellati si stanno già preparando ad affrontare insieme la prova elettorale. Con Giuseppe Conte, candidato Presidente dei Cinquestelle e naturalmente questa eventualità mette in grande agitazione il Pd. Sono tutti agitati. Renzi è solo quello, che parla di più.”

Così Massimo Cacciari al quotidiano online SprayNews.it