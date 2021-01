AgenPress. “Sul Recovery ‘riattiveremo il confronto con il Parlamento e anche con l’opposizione’ dice Giuseppe Conte. Parole già sentite a cui non sono mai seguiti i fatti. Il governo comprenda che la partita sui fondi europei è troppo importante per giocarla in solitaria”.

Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.