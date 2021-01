Governo, Nappi (Lega) “Sud archiviato da mesi, chiedere ai lavoratori Whirlpool”

AgenPress. “Il Sud è talmente in cima alle priorità di questo governo che Conte in quasi un’ora di discorso alla Camera, non l’ha neppure citato. La verità è che il Mezzogiorno è stato archiviato e non da oggi. D’altra parte, ce ne eravamo già resi abbondantemente conto in questi mesi di vuoto.

Non una parola sull’alta velocità, sulle infrastrutture, sul lavoro. In Campania, ne sanno qualcosa i lavoratori della Whirlpool che sono ancora in attesa di ricevere risposte sul loro futuro. Conte con il suo discorso conferma che le chiacchiere sono una cosa, governare un’altra”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.