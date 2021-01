Scuola. Covid. S. Egidio, 1 minore su 4 a rischio dispersione. Dato peggiora al Sud

AgenPress – L’inchiesta è stata realizzata dalla Comunità di Sant’Egidio all’interno del progetto

Valori in Circolo, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della

povertà educativa minorile, a partire dal lavoro di sostegno scolastico che si svolge nei

centri pomeridiani gestiti dalla Comunità, conosciuti come “Scuole della Pace”.

• L’obiettivo dell’inchiesta è stimare quanti minori, a causa della pandemia da COVID-19,

sono a rischio di dispersione scolastica o avrebbero difficoltà a seguire la didattica a

distanza.

• L’inchiesta ha raccolto i dati di un campione di 2.800 minori che frequentano i centri

pomeridiani della Comunità di Sant’Egidio in 12 regioni italiane.

• Circa 1 minore su 4 è considerato a rischio di dispersione per il numero eccessivo

di assenze ingiustificate (più di 3 al mese) o perché non frequenta la scuola dall’inizio

dell’anno scolastico.

• In caso di interruzione della didattica per dei periodi di quarantena nella regione o nel

singolo istituto scolastico, 1 bambino su 2 avrebbe difficoltà a seguire le lezioni

con la didattica a distanza.

• Anche tra i minori che frequentano regolarmente, le ore di scuola effettive sono molto

ridotte. Si pensi che una scuola su 9 ha osservato un orario ridotto fino al mese di

dicembre.

• Il rischio di dispersione è 3 volte più alto nelle regioni del Centro-Sud rispetto al

Nord della penisola.