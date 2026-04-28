Putin: “Vedo con quanto coraggio ed eroismo il popolo iraniano sta combattendo per la propria indipendenza”

AgenPress. “L’Iran sta resistendo alla più grande superpotenza del mondo”, ha dichiarato Araghchi dopo l’incontro con Putin. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, non hanno “raggiunto un solo obiettivo. Per questo” Trump “chiede di avviare negoziati, e noi li stiamo prendendo in considerazione”.

Putin ha affermato di aver visto “con quanto coraggio ed eroismo il popolo iraniano sta combattendo per la propria indipendenza” e ha detto al ministro degli Esteri iraniano che la Russia “farà tutto ciò che serve ai vostri interessi e agli interessi di tutti i popoli della regione”.

Il presidente russo ha dichiarato di aver ricevuto la scorsa settimana un messaggio dalla nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, nominato dopo che suo padre, l’ayatollah Ali Khamenei, è stato ucciso in un attacco aereo e lui stesso ferito in un attentato. Putin ha augurato a Khamenei “il meglio, buona salute e benessere”.

Durante la sua permanenza in Russia, Araghchi ha anche attribuito la colpa del fallimento dei colloqui di pace alle “richieste eccessive e agli approcci scorretti degli Stati Uniti”, pur elogiando il suo viaggio a Islamabad, definito “molto positivo” e “costruttivo”.

La scorsa settimana Trump ha esteso a tempo indeterminato il cessate il fuoco nella guerra iniziata due mesi fa al fianco di Israele.

Tuttavia, un primo ciclo di colloqui diretti a Islamabad non è riuscito a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto, e le due parti restano in disaccordo su molte delle loro richieste fondamentali.

Sabato Trump è intervenuto, pubblicando su Truth Social un messaggio in cui annunciava la cancellazione del viaggio dei suoi inviati in Pakistan, poiché si era già perso “troppo tempo in viaggio, troppo lavoro!”.

Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti avevano “tutte le carte in mano, loro nessuna! Se vogliono parlare, non devono fare altro che telefonare!!!”