Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio annuncia la nuova giunta

AgenPress. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha presentato questa mattina al Grattacielo Piemonte i componenti della nuova Giunta regionale e le loro deleghe. Il decreto di nomina degli assessori sarà firmato immediatamente, non appena saranno completate le operazioni di proclamazione dei consiglieri eletti.

«Oggi presentiamo la squadra che con me guiderà il Piemonte nei prossimi anni: lo facciamo con grande tempismo, prima ancora che ci sia la proclamazione ufficiale dei consiglieri. E’ la prova che la nostra è una squadra pronta e compatta, che non ha avuto bisogno di grandi equilibrismi per individuare la miglior sintesi per la definizione del nuovo governo regionale che si compone della giunta e dei due nuovi sottosegretari che completano l’assetto governativo dell’ente. Abbiamo molto lavoro da fare, tanti progetti da completare e siamo già al lavoro per il bene del nostro Piemonte» dichiara il presidente Cirio.

LA NUOVA GIUNTA

Alberto Cirio: il presidente mantiene le deleghe di Coordinamento politiche regionali, legalità, diritti

Pnrr, fondi europei e rapporti con le istituzioni Ue

Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni

Affari internazionali e comunicazione

Grandi eventi

Benessere animale

Elena Chiorino (Fratelli d’Italia)

Vicepresidenza

Istruzione, merito e diritto allo studio universitario

Lavoro, formazione professionale e welfare aziendale

Rapporti con le società a partecipazione regionale

Paolo Bongioanni (Fratelli d’Italia)

Commercio

Agricoltura e cibo

Parchi, caccia e pesca, peste suina

Enrico Bussalino (Lega)

Autonomia

Sicurezza e polizia locale

Immigrazione

Logistica e infrastrutture strategiche

Enti locali

Marina Chiarelli (Fratelli d’Italia)

Turismo

Cultura

Sport e post olimpico

Pari opportunità e politiche giovanili

Marco Gabusi (Forza Italia)

Trasporti e infrastrutture

Opere pubbliche e difesa del suolo

Protezione civile e gestione dell’emergenza profughi

Marco Gallo (Lista civica Cirio Presidente)

Sviluppo e promozione della montagna, aree interne e Gal

Sistema neve

Tutela delle aree protette (foreste, parchi, aree Unesco, Sic e Rete Natura 2000)

Attività estrattive

Programmazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica

Biodiversità e tartuficoltura

Matteo Marnati (Lega)

Ambiente, energia e coordinamento del Tavolo permanente regionale per l’emergenza alla siccità

Innovazione, intelligenza artificiale, ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati

Servizi digitali per cittadini e imprese

Maurizio Marrone (Fratelli d’Italia)

Politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria

Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale

Usura e beni confiscati

Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini

Federico Riboldi (Fratelli d’Italia)

Sanità

Livelli essenziali di assistenza

Prevenzione e sicurezza sanitaria

Edilizia sanitaria

Andrea Tronzano (Forza Italia)

Bilancio, finanze e programmazione economica e finanziaria

Sviluppo delle attività produttive: industria, artigianato, Pmi e imprese cooperative

Internazionalizzazione e attrazione investimenti

Gian Luca Vignale (Lista civica Cirio presidente)

Personale, organizzazione e patrimonio

Affari legali e contenzioso

Rapporti con il Consiglio regionale

Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Fondi di Sviluppo e Coesione

Completano la squadra i due sottosegretari alla Presidenza della Regione per cui sono indicati Claudia Porchietto e Alberto Preioni che, secondo la normativa che ha istituito la loro figura, agiranno nell’ambito delle deleghe di competenza del presidente.

CHI SONO I NUOVI ASSESSORI

Elena Chiorino (Fratelli d’Italia)

Nata a Biella nel 1977, è madre di tre figli.

Negli ultimi 5 anni (2019-2024) ha ricoperto la carica di assessore a Istruzione e Merito, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo Studio universitario in Regione Piemonte.

Laureata in Economia e dirigente di Fratelli d’Italia, è stata sindaco di Ponderano (2014-2019).

Dal 2018 al 2021, invece, è stata consigliere provinciale in Provincia di Biella.

Dall’agosto del 2023 è responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia.

«La conferma delle deleghe è un incentivo a portare avanti le progettualità avviate nella scorsa legislatura e che sono fermamente convinta daranno risultati ancora più importanti in questo quinquennio. La strada è tracciata: ora è tempo di andare avanti con tenacia, pragmatismo e con un passo ancora più deciso. Essere nominata vice presidente della Regione Piemonte è un’ulteriore responsabilità che sono orgogliosa di ricevere. Ringrazio il mio partito e Alberto Cirio per la fiducia: il presidente ha la garanzia di avere al suo fianco un alleato leale, determinato nell’affrontare con massimo impegno questo mandato».

Paolo Bongioanni (Fratelli d’Italia)

Nato a Cuneo l’11 giugno 1966, è laureato in Scienze Geologiche all’Università di Torino. Nel 1998 entra all’Agenzia Turistica Locale del Cuneese, dove è direttore generale per 21 anni fino al 2019. È stato anche direttore di testate giornalistiche, presidente di consorzi e di enti, atleta professionista e istruttore. Viene eletto per la prima volta in Consiglio regionale del Piemonte nel 2019 e ricopre l’ incarico di presidente della sesta commissione e per l’intera legislatura l’incarico di presidente del gruppo Fratelli d’Italia.

«Sono onorato ed emozionato di assumere queste deleghe pesantissime, che mi consegnano il secondo assessorato della Regione Piemonte in termini di risorse, dopo la sanità, e tra i primi come impatto sull’economia piemontese. Ringrazio il mio partito e il presidente Cirio per questa importante attestazione di fiducia. Considero questo il traguardo più alto della mia carriera professionale, che ho potuto condividere con mio papà di 89 anni e mia mamma di 84. Mi impegnerò anima e corpo per fare il miglior lavoro possibile su tematiche che presentano grandi problematiche da risolvere, ma infinite potenzialità di sviluppo e di crescita».

Enrico Bussalino (Lega)

Nato e cresciuto a Borghetto di Borbera in provincia di Alessandria, luogo in cui vive con la moglie e due figli. Ha 47 anni, è diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri “San Giorgio” di Novi Ligure e laureato in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione all’Università del Piemonte Orientale.

Nel 2004, a 27 anni, inizia il suo percorso politico come consigliere comunale a Borghetto di Borbera, poi assessore e, successivamente, dal 2009 al 2024, è stato sindaco.

Dal 2015 al 2024 ha ricoperto la carica di consigliere e assessore dell’Unione Montana Valli Borbera e Spinti. Nel 2021 è stato eletto Presidente della Provincia di Alessandria e, successivamente, ha ricoperto le cariche di Presidente Upi Piemonte (Unione Province Italiane), dell’Assemblea Consortile di Isral (Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria) e di Egato6 (Ente di Governo dell’ambito territoriale ottimale n.6 Alessandrino).

«Sono onorato di assumere questo nuovo incarico importante che contribuirà al progresso della nostra regione. Priorità sarà data allo sviluppo infrastrutturale, alla logistica, alla sicurezza dei cittadini e alla collaborazione con gli enti locali, affinché insieme si possa costruire un Piemonte più forte e coeso. Credo fermamente nell’autonomia differenziata come strumento per valorizzare le peculiarità del nostro territorio e migliorare l’efficienza amministrativa, permettendoci di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini. Chiederemo immediatamente la delega delle nove materie che non prevedono l’approvazione dei LEP».

Marina Chiarelli (Fratelli d’Italia)

Nata a Novara il 30 dicembre 1975. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Statale Milano Bicocca, titolare dal 2006 di uno studio legale a Novara. Dall’ottobre 2016 e sino al 31 maggio 2018 è stata Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Bacino Basso Novarese e Presidente del Consiglio di Amministrazione ATO Rifiuti Novarese. Dal 2018 al 2019 è stata assessore all’Ambiente e allo Sport del Comune di Novara. Dal 2019 assessore allo Sport, impiantistica sportiva, pari opportunità e sponsorizzazioni. Eletta alle amministrative del Comune di Novara nel 2021 e nominata Vicesindaco e Assessore al Commercio, Artigianato,Industria e Agricoltura, Mercati cittadini e Valorizzazione del Centro Storico e Tutela dei Consumatori.

«Sono onorata dell’incarico conferitomi dal Presidente Cirio che ringrazio per la stima e la fiducia accordatami. Un sentito ringraziamento va al mio partito e a tutta la squadra che in questi dieci anni mi hanno sempre sostenuto. Turismo, Cultura, Sport, Pari Oppurtunità e Politiche Giovanili sono la vera arma per creare sviluppo e occupazione per i nostri territori. Garantirò il massimo impegno, anche in questa occasione, come ho sempre fatto durante la mia esperienza politica ed amministrativa, infatti inizierò fin da subito a lavorare. Le deleghe contano, ovviamente, ma conta ancora di più fare bene e lasciare un segno positivo di questa esperienza».

Marco Gabusi (Forza Italia)

Nato a Canelli (At) il 26 settembre 1980, sposato, papà della piccola Alice. Dal 2019 al 2024 è stato assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale della Regione Piemonte. Ha anche ricoperto il ruolo di Coordinatore della Commissione Affari istituzionali della conferenza delle Regioni e Province autonome. Appassionato di podismo e ciclismo, il suo impegno politico è iniziato a 19 anni a Canelli, dove è stato consigliere dal 1999 al 2004, vicesindaco dal 2004 al 2009 ed infine sindaco per due mandati dal 2009 al 2019. Ha inoltre ricoperto la carica di Presidente della Provincia di Asti con deleghe alla Viabilità, Lavori Pubblici, Patrimonio, Affari Generali, Legale e Contratti, dal 2016 al 2019, facente funzione dal marzo 2015. È inoltre stato membro della Consulta Aree Vaste di ANCI Piemonte, di cui è diventato presidente nel 2019.

«E’ stato un onore ricoprire in questi 5 anni il ruolo di assessore e una grande opportunità poterlo fare ancora: tanti sono stati gli obiettivi raggiunti, ma ci sono ancora molte sfide da vincere per migliorare la rete infrastrutturale e trasportistica della nostra regione. Lo farò, con lo stesso spirito di servizio che ho ritrovato in questi anni nei volontari della Protezione Civile Piemontese, e a cui, anche per questo motivo, non smetto di dire grazie».

Marco Gallo (Lista civica Cirio Presidente)

Cuneese, 54 anni, titolare di uno studio odontoiatrico con un team di 35 collaboratori, vive e lavora a Busca.

Per vent’anni è stato amministratore comunale, prima assessore, poi sindaco, gli ultimi dieci da sindaco.

Durante il secondo mandato alla guida di Busca è stato anche presidente della Conferenza dei sindaci dell’Asl Cn1 impegnata, tra l’altro, nella pianificazione dei due nuovi ospedali della provincia: Cuneo e Savigliano.

Ha guidato per due mandati il consorzio Bim Varaita, ente di programmazione montana.

«Mi avvicino a questa nuova esperienza amministrativa con l’entusiasmo di chi sa di avere di fronte la sfida di una vita: non deludere i suoi elettori. Da domani sarò al lavoro sui tanti dossier che attendono una risorsa importante qual è la montagna per una Regione alpina come il Piemonte. A cominciare dal sistema neve, uno dei motori chiave dell’industria turistica e concentrandomi per portare all’attenzione dell’Europa una dei nostri patrimoni più preziosi: l’ecosistema economico e sociale delle nostre meravigliose Alpi».

Matteo Marnati (Lega)

Novarese, 42 anni, esperto informatico. All’età di 24 anni diventa il più giovane assessore in Italia di un capoluogo di Provincia, Novara, con deleghe a Politiche giovanili, Casa e Patrimonio. È stato capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Novara e consigliere di amministrazione dell’Edisu, l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte. Attualmente è membro dell’Ufficio Presidenziale e del Comitato Direttivo della Comunità di lavoro Regio Insubrica e membro del CIPAIS – Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere. Dal 2019 al 2024 è stato assessore regionale e si è occupato di ambiente, energia, innovazione, ricerca, rapporti con le università, digitalizzazione e ricerca applicata al Covid 19 per l’apertura di nuovi laboratori e gestione della siccità per la gestione dell’acqua per il sistema idrico potabile e per l’uso irriguo.

«Continuerò a lavorare per le stesse tematiche che ho affrontato nel primo mandato, quindi nel segno della continuità. La transizione ecologica, energetica e la trasformazione digitale sono le principali sfide da raggiungere per rafforzare il nostro sistema industriale e affrontare il futuro».

Maurizio Marrone (Fratelli d’Italia)

Nato a Milano il 12 maggio 1982, Maurizio Marrone è laureato in Giurisprudenza e dottore di ricerca in Diritto pubblico. Ha svolto l’attività professionale presso studi legali, aziende e organismi di vigilanza. Dal 2006 al 2011 è stato consigliere presso la IV Circoscrizione di Torino e dal 2011 al 2016 consigliere comunale di Torino. Dal 2014 al 2017 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale, dove è stato confermato per la seconda volta nelle elezioni del 2019. Dal 2019 al 2024 è stato assessore regionale.

«Sono felice di poter dare continuità ai progetti già avviati nel sociale, che hanno catalizzato il dibattito di questa campagna elettorale, rafforzandoli come da programma di tutto il centrodestra, con la possibilità di avviare attraverso le nuove deleghe alla famiglia e alla casa quelle iniziative d’avanguardia che i piemontesi richiedono a gran voce per il benessere della comunità. Ringrazio di cuore i vertici del mio partito per la fiducia nel riconfermarmi assessore».

Federico Riboldi (Fratelli d’Italia)

Amministratore da vent’anni della Città di Casale Monferrato, come Consigliere di Circoscrizione, Vice Presidente del Consiglio Comunale, Assessore e Sindaco eletto al primo turno nel 2019.

Dal 2009 consigliere provinciale di Alessandria, dal 2017 vicepresidente della provincia.

Da 10 anni Presidente Provinciale, dal 2021 Vice Responsabile Nazionale Enti Locali e dal 2023 Vice Segretario Regionale di Fratelli d’Italia.

In passato Consigliere Nazionale di Anci, UPI e Consigliere di Amministrazione della Fondazione Slala per la logistica del nordovest. Responsabile delle Relazioni Esterne di un’azienda del settore del freddo, nel distretto della refrigerazione del Monferrato.

«Ringrazio il presidente Alberto Cirio e il mio partito per la massima fiducia riposta nei miei confronti nel conferirmi un incarico di tale delicatezza, che assumo con la massima responsabilità, consapevole di quale impatto abbia sulla vita quotidiana dei cittadini piemontesi, in particolar modo delle fasce sociali più deboli, ai quali si rivolge il nostro sforzo prioritario.

I tanti anni di “gavetta” negli enti locali, il percorso accanto a grandi politici, nonché la compattezza del centrodestra al governo della regione, mi rendono sereno sulla possibilità di completare il lavoro svolto dalla giunta Cirio in questi cinque anni, abbattere le liste d’attesa, allargare la platea dei beneficiari, valorizzare a pieno le risorse professionali interne e portare a compimento la “rivoluzione tranquilla” della quale la nostra sanità ha bisogno».

Andrea Tronzano (Forza Italia)

Nato il 13 febbraio 1967 a Torino. Diplomato in Ragioneria e successivamente diplomato di grado universitario presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino. Libero professionista.

Attivo in politica dal 1990. Consigliere comunale a San Gillio dal 1990 al 1999, a Novalesa dal 1999 al 2003, a Torino dal 2006 al 2016. Nel 2021 è stato rieletto in Consiglio Comunale a Torino. Dal febbraio 2003 al giugno 2006 ha fatto parte dello staff del Direttore Generale di Arpa Piemonte. È stato vicepresidente vicario e presidente della Commissione Sport di Anci Piemonte.

Nel 2018 diventa Consigliere regionale per la prima volta, rieletto nel 2019, nella XI legislatura, dal 2019 al 2024, ha ricoperto la carica di Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive).

«Siamo pronti a ripartire con lo stesso entusiasmo e determinazione. Dobbiamo portare a termine quanto iniziato e consolidare le nuove opportunità di sviluppo. Il mio obiettivo sarà continuare e rafforzare il dialogo con i corpi intermedi, con gli imprenditori e con le università per fare in modo che il Piemonte torni ad essere la locomotiva economica italiana e diventi sempre più attrattivo per le imprese».

Gian Luca Vignale (Lista civica Cirio presidente)

Nato a Torino il 18 ottobre 1969, ha ricoperto numerosi ruoli nella pubblica amministrazione. Dal 1997 al 2001 è stato Presidente della IV Circoscrizione (San Donato, Campidoglio, Parella) di Torino. Dal 1995 al 2004 ha svolto il ruolo di Consigliere della Provincia di Torino. Nel 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale, dove nel corso dell’8a legislatura, ha ricoperto anche l’incarico di componente della III, IV e VI Commissione. E’ stato inoltre dal 2008 al 2010 Presidente della Commissione consiliare permanente “Informazione e monitoraggio degli interventi e delle opere connesse alla fase post evento dei XX giochi olimpici e IX paralimpici invernali 2006 e sport invernali”. Nel 2010 nella 9a legislatura è stato rieletto in Consiglio regionale e dal 2010 al 2013 è stato Presidente della III Commissione permanente. Dal 2013 ha ricoperto il ruolo di Assessore alla Montagna, al Personale e organizzazione, modernizzazione e innovazione della P.A., parchi, aree protette e attività estrattive. Nel 2014 è stato rieletto per la terza volta in Consiglio regionale nella 10a legislatura ricoprendo il ruolo di Vicepresidente della I Commissione. Dal 2019 al 2024 ha affiancato il Presidente della Regione, Alberto Cirio, nel ruolo di Capo di Gabinetto.

«Sono onorato di ricoprire il ruolo di assessore regionale e per questo voglio ringraziare il Presidente per la fiducia accordatami. Nella mia attività quotidiana di governo cercherò di rappresentare tutti i piemontesi con le priorità che contraddistingue il mondo civico: passione, buon senso e pragmatismo».

Claudia Porchietto (Forza Italia)

Dottore commercialista, già assessore nella giunta regionale dal 2010 al 2014, parlamentare alla Camera dei deputati della 18° legislatura, responsabile nazionale di Forza Italia del Dipartimento politiche industriali.

Alberto Preioni (Lega)

Nato 20 aprile 1982, vive a Crodo con la compagna e la figlia di 3 anni. Perito geominarario e consulente aziendale. Militante della lgea dal 2000, coordinatore dei giovani padani, comDal 2009 al 2016 è stato sindaco prima di Seppiana e poi di Borgomezzavalle. Dal 2009 al 2014 è stato vice presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Dal 2019 al 2024 è stato capogruppo della Lega in Consiglio regionale.