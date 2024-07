Grande adesione allo sciopero in FedEx contro i tagli al personale

AgenPress. “Adesione altissima, con punte del 90%, delle lavoratrici e dei lavoratori italiani di FedEx allo sciopero indetto per protestare contro il piano di 2mila esuberi presentato dalla multinazionale”.

A riferirlo la Uiltrasporti in merito alla mobilitazione intrapresa a livello europeo dall’Etf – il sindacato europeo dei lavoratori dei trasporti.

“Oltre alla manifestazione organizzata dall’Etf sotto la sede della società a Hoofddorp in Olanda, diversi presidi sono stati organizzati nel nostro Paese, per ribadire anche la nostra ferma contrarietà alla quarta procedura di riduzione di personale già aperte da FedEx in Italia e denunciare l’incapacità di trovare soluzioni organizzative diverse da quelle di scaricare solo sui lavoratori i processi riorganizzatovi e l’assenza di un piano industriale che faccia crescere questa azienda. Non possono essere sempre le lavoratrici e i lavoratori a pagare”.