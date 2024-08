Difesa, Vannacci (Lega), grato che verità sia emersa, sempre agito nel massimo rispetto delle leggi

AgenPress. “Ho sempre agito nel massimo rispetto delle leggi e con il solo intento di rappresentare al meglio il nostro Paese. Sono grato che la verità sia emersa e che la mia integrità sia stata confermata”.

Così il Generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, commenta il Decreto dello Stato Maggiore della Difesa emesso in data 30 luglio 2024, che dichiara la non sussistenza di alcun tipo di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, a carico del Generale di Divisione Roberto Vannacci, in merito alle attività da lui svolte in qualità di Addetto alla Difesa, pro-tempore, presso la sede diplomatica di Mosca.