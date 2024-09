Sostenibilità aziendale: consigli e soluzioni per ottimizzarla

AgenPress. Il mondo del lavoro ha affrontato un radicale processo trasformativo, conseguenza diretta di una moltitudine di fattori connessi allo slancio innovativo che caratterizza la società contemporanea. In questo frangente, i mercati globali stanno attraversando dei ridimensionamenti importanti, venendo influenzati significativamente dalla rivoluzione digitale e dai mezzi di informazione di massa. Cambiamenti radicali, insomma, che hanno reso privati cittadini e professionisti altamente consapevoli in merito a tematiche di primo piano come la sostenibilità, oggi carattere prioritario per le aziende che mirano al successo e a uno status competitivo nel loro settore di riferimento. Non più una scelta facoltativa, dunque, quanto piuttosto un elemento essenziale per l’affermazione di un’impresa. I molteplici benefici della sostenibilità aziendale sono accessibili attraverso la considerazione di una serie di fattori e possibili investimenti. Scopriamo alcuni tra i più efficaci nei prossimi paragrafi.

Aggiornamento della flotta veicoli

Un primo aspetto su cui invitiamo i lettori a riflettere riguarda la possibilità di migliorare le performance della propria flotta aziendale. Il settore dei trasporti, del resto, risulta essere tra i principali per il tessuto economico contemporaneo, soprattutto in seno all’avvento degli e-commerce. In linea generale, un’impresa di trasporti efficiente sa essere anche sostenibile, potendo contare su una flotta di veicoli commerciali elettrici. Un ulteriore fattore vantaggioso riguarda la possibilità di poter acquistare mezzi a basse emissioni nel periodo degli incentivi fiscali, risparmiando cifre considerevoli su ogni veicolo.

Efficienza energetica negli edifici

Le strutture operative ricoprono un ruolo cruciale per qualsiasi impresa. Una soluzione ideale per rendere più sostenibile la propria attività e, allo stesso tempo, ridurre anche i costi di mantenimento riguarda l’implementazione di soluzioni per l’efficienza energetica. In questi casi, l’installazione di luci a LED o l’utilizzo di sistemi di ultima generazione per l’isolamento termico, il riscaldamento e il raffreddamento, oltre a permettere di conseguire i due obiettivi sopracitati, consente anche la possibilità di vivere un ambiente lavorativo più confortevole e funzionale, che rispetti i bisogni dei dipendenti e della clientela.

Ottimizzazione della supply chain

Oggi più che mai, le imprese sono portate a collaborare con altre realtà collaterali per poter offrire al cliente i migliori prodotti e servizi nel minor tempo. Avere la possibilità di instaurare rapporti di partnership con provider che sono, a loro volta, attenti alla sostenibilità e all’ottimizzazione della logistica è fondamentale per ridurre le emissioni legate alla filiera nel complesso, migliorando la produzione e la qualità complessiva di quanto proposto in output sul mercato.

Digitalizzazione e dematerializzazione

Come già precedentemente accennato, le strutture lavorative sono cambiate nel profondo negli ultimi anni e, oggi più che mai, quello di ufficio sembra essere un concetto estremamente fluido. È proprio per questa ragione che diverse aziende promuovono la digitalizzazione dei processi, in modo da utilizzare meno carta ed ottimizzare il consumo delle risorse. Oltre all’utilizzo di strumenti digitali per l’assolvimento delle mansioni più disparate, questo approccio è in grado di valorizzare il lavoro da remoto e, di conseguenza ridurre anche i costi di gestione degli spazi lavorativi.

Energia rinnovabile

Un ultimo carattere, non per importanza, da menzionare all’interno di una lista di best practices per l’ottimizzazione della sostenibilità ambientale riguarda l’utilizzo di tecnologie per l’energia rinnovabile. Pannelli solari e pale eoliche possono contribuire in modo significativo a ridurre l’impatto ambientale della propria impresa. Oltre a questo, una buona strategia potrebbe riguardare – per un’impresa in cerca di soluzioni green per l’energia – la stipulazione di un contratto con un fornitore di energia verde, contenendo le spese iniziali.