“I tuoi silenzi”, il primo inedito di Emilio: la rinascita passa attraverso il dolore

AgenPress. Dal 30 agosto è disponibile in tutte le piattaforme digitali e in radio il primo singolo di Emilio. “I tuoi silenzi”, brano scritto dagli autori Remo Elia, Oliver Bruno Lapio e Daniela Casale, parla di un amore ormai giunto al capolinea. Il testo racconta con melodie, toni malinconici e struggenti, la fine di una relazione. Da questa esperienza dolorosa il protagonista della canzone ha saputo trarre però aspetti positivi, riorganizzare la propria esistenza con lo sguardo rivolto verso un futuro da costruire con maggiore consapevolezza, senza perdere la capacità di amare e di donare il suo cuore.

Il video ufficiale del brano è stato lanciato in esclusiva da Sky ed è possibile guardarlo sul canale YouTube, dove ha già superato le 29mila visualizzazioni.

L’artista vive e lavora a Sezze, dove cura e gestisce l’azienda agricola di famiglia. Molto sensibile ai temi di inclusione sociale, Emilio è uno dei volontari di una onlus che si occupa di abilitazione e riabilitazione cognitiva e comportamentale per adulti con disturbo dello spettro autistico.

Cosa hai provato dopo aver letto il testo del tuo primo inedito e perché lo hai scelto?

In realtà ho ascoltato prima un piccolo provino audio e quel minuto di canzone è bastato a far scoccare in me la scintilla: la musica di accompagnamento accarezza dolcemente le parole, mi sono emozionato tantissimo e questo è stato il motivo della scelta. Nei giorni successivi ho avvertito una sorta di richiamo, immaginavo spesso quando avrei cantato il brano davanti alle persone nella speranza di poter arrivare a toccare le note più profonde del loro animo.

In che modo il protagonista della tua canzone affronta il dolore?

Egli fino in fondo il dolore, lo guarda, lo attraversa, si siede al suo fianco. Dopo questo processo di elaborazione il protagonista arriva a provare amore prima per se stesso, facendo nascere dalle proprie fragilità il proprio punto di forza e il proprio valore. Spesso dalle macerie non possiamo soltanto ricostruire, ma costruire una nuova parte di noi stessi. Il cambiamento non è sempre negativo, iniziamo a leggere in esso un’opportunità e la nostra prospettiva potrà assumere un significato differente.

Come riesci a cantare in maniera così profonda e travolgente una sofferenza che non conosci personalmente?

Quando ascolto un pezzo cerco di capire il vero significato delle parole, da quale parte lontana del cuore provengano. Cerco di empatizzare molto con le emozioni e il dolore altrui. Ne costruisco una rappresentazione mentale ed emotiva.

Il tuo brano è stato accolto con entusiasmo e sta ricevendo molti apprezzamenti. Come stai vivendo questo periodo?

Posso dire che con questo pezzo ho coronato uno dei miei sogni nel cassetto. L’entusiasmo e l’apprezzamento delle persone mi rendono felice, perché mi danno la carica per continuare a fare bene. Ringrazio vivamente le persone che hanno ascoltato il singolo e che vedono il video sul mio canale YouTube. Non mi aspettavo di raggiungere questi ottimi risultati in pochissimi giorni e per questo sono immensamente grato.

Il tuo prossimo passo nel panorama musicale?

Stiamo lavorando ad un album che uscirà prima di Natale, un progetto con l’etichetta “La Mia Song” di Remo Elia che racchiuderà sei inediti e due canzoni edite. il prossimo ottobre gireremo in Spagna due videoclip che andranno a corredare due dei brani contenuti nell’album.

Quale sarà il filo conduttore del tuo album?

L’amore, alternando brani frizzanti e ballad molto intense che spero riusciranno a toccare le corde più sensibili degli ascoltatori. Alcune canzoni racconteranno di relazioni tristi e sofferenti, mentre altre sono dei veri e propri inni al più grande dei sentimenti.

Luigi Cacciatori